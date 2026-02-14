Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde
Giriş Tarihi: 14.02.2026 12:50

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın Venezuela'da eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu hedef alan operasyonunda Anthropic'in geliştirdiği Claude isimli yapay zekâ aracının kullanıldığı iddia edildi. Haberde, Claude'un bu kullanımının şirkete ait şiddet, silah geliştirme ve gözetlemeyi yasaklayan politikalarıyla çeliştiği vurgulanıyor. Operasyonun, Palantir Technologies ile kurulan ortaklık üzerinden yürütüldüğü öne sürülürken, hem Anthropic hem Pentagon iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

The Wall Street Journal'a göre Pentagon'un Venezuela'da düzenlediği baskında Anthropic'in yapay zekâ aracı Claude'un kullanıldığı öne sürüldü.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

Analize göre, Anthropic tarafından geliştirilen Claude isimli yapay zekâ aracının, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu ele geçirmeye yönelik ABD ordusu operasyonunda kullanıldığı iddia edildi. Konuya yakın kaynaklar, geçen ay Karakas'ta düzenlenen baskının bombalamaları da kapsadığını öne sürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

OPERASYON VE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI İDDİALARI

Haberde, Maduro ve eşini hedef alan operasyonun, Venezuela'nın çeşitli noktalarına yönelik askeri eylemleri içerdiği ancak Anthropic'in kullanım politikaları, Claude'un şiddeti kolaylaştırmak, silah geliştirmek ya da gözetleme faaliyetleri yürütmek için kullanılmasını açık şekilde yasakladığı vurgulandı.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

Şirketten bir sözcü, "Claude'un ya da başka bir yapay zekâ modelinin belirli bir operasyon veya sınıflandırılmış görevde kullanılıp kullanılmadığına dair yorum yapamayız.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

Claude'un hem özel sektörde hem hükümet genelinde herhangi bir kullanımının, Claude'un nasıl kullanılabileceğini düzenleyen kullanım politikalarımıza uygun olması gerekiyor. Uyumu sağlamak için ortaklarımızla yakın çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

PENTAGON VE PALANTİR ORTAKLIĞI

ABD Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Haberde yer alan iddialara göre Claude'un operasyonlarda devreye alınması, yapay zekâ araçlarının federal kurumlarca yaygın kullanıldığı Palantir Technologies ile kurulan ortaklık üzerinden gerçekleşti.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

Anthropic'in, Pentagon'un Claude'u nasıl kullanabileceğine ilişkin kaygılarının, değeri 200 milyon dolara kadar ulaşan sözleşmenin iptalinin bile gündeme gelmesine neden olduğu ileri sürüldü. Palantir'in ise iddialara ilişkin hemen bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

ASKERÎ YAPAY ZEKÂ YARIŞI VE YENİ ARAÇLAR

The Wall Street Journal'a göre, Anthropic'in modeli, Savunma Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış operasyonlarda kullanılan ilk yapay zekâ geliştiricilerinden biri olarak görülüyor. Venezuela operasyonunda, belgeleri özetlemekten otonom insansız hava araçlarını yönetmeye kadar çeşitli görevler için başka yapay zekâ araçlarının da kullanılmış olabileceği ifade edildi.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

Askerî alanda yapay zekâ benimsenmesi, yatırımcıların gözünde şirketlere meşruiyet kazandıran önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde

ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!