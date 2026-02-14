Haberler
Pentagon, Maduro baskınında yapay zeka kullandı! Claude iddiası gündemde
Giriş Tarihi: 14.02.2026 12:50
ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın Venezuela'da eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu hedef alan operasyonunda Anthropic'in geliştirdiği Claude isimli yapay zekâ aracının kullanıldığı iddia edildi. Haberde, Claude'un bu kullanımının şirkete ait şiddet, silah geliştirme ve gözetlemeyi yasaklayan politikalarıyla çeliştiği vurgulanıyor. Operasyonun, Palantir Technologies ile kurulan ortaklık üzerinden yürütüldüğü öne sürülürken, hem Anthropic hem Pentagon iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.