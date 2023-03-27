Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 11:01

Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!

Son dakika haberleri… İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi. Milyonlarca kişi Netanyahu'ya tepki için sokakları kapattı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Sokaklarda hükümet destekçileriyle reform karşıtları da karşı karşıya geldi. İç savaşın eşiğine gelinen ülkede Başbakan Netahyahu'nun yeni bir kararın eşiğinde olduğu söyleniyor. İşte iç savaşın beklendiği ülkede tüm gelişmeler…