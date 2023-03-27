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Haberler Galeri Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 11:01

Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!

Son dakika haberleri… İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi. Milyonlarca kişi Netanyahu'ya tepki için sokakları kapattı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Sokaklarda hükümet destekçileriyle reform karşıtları da karşı karşıya geldi. İç savaşın eşiğine gelinen ülkede Başbakan Netahyahu'nun yeni bir kararın eşiğinde olduğu söyleniyor. İşte iç savaşın beklendiği ülkede tüm gelişmeler…

AA
DHA
Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!

Son dakika haberleri… İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine milyonlara yakın İsrailli sokaklara döküldü.

Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

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Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!

ÜLKE TÜM GECE ATEŞ ALTINDA KALDI

Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülke genelinde meydanlara indi.

Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!

Ulusal kanallar, ülke genelinde bir milyona yakın kişinin sokaklara indiğinin tahmin edildiğini duyurdu. Tel Aviv'de, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan on birlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. Bazı protestocular yolda ateş yaktı. Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ülkedeki lakabıyla seslenerek, "Bibi istifa et" sloganları attı.

Son dakika | İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, her yer ateş altında: Netanyahu’dan flaş hazırlık!

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi polis barikatlarını aşmaya çalışırken, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. Ardından protestocular, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanmak için yürüyüşe geçti.

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