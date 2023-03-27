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İsrail'de Savunma Bakanı’nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı | Video

İsrail'de Savunma Bakanı’nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı | Video

27.03.2023 | 08:45

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi.

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İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

Tel Aviv'in dışında Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında da çok sayıda kişi toplandı. Ülkenin güneydeki Beersheba ile kuzeyindeki Hayfa'da da yüzlerce kişi sokağa indi. Yer yer polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, bazı bölgelerde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

"İSRAİL DEVLETİNİN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN HAYATIMIN MİSYONU OLMUŞTUR"
Gallant görevden alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "İsrail devletinin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi. Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

"İSRAİL BAŞBAKANI İSRAİL DEVLETİ İÇİN BİR TEHLİKEDİR"
Muhalefet lideri Yair Lapid yaptığı açıklamada, Gallant'ın görevden alınmasına sert tepki göstererek, "İsrail Başbakanı İsrail devleti için bir tehlikedir" dedi.

"DİKTATÖRLERİN YOLUNU SEÇTİ"
İsrail'in eski Savunma Bakanı olan Yisrael Beytenu Partisi (İsrail Evimiz) lideri Avigdor Liberman ise, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını "diktatörlük" olarak nitelendirerek, "Savunma Bakanı, IDF'nin parçalanması ve İsrail'in güvenliğine ölümcül zarar verilmesi konusundaki derin endişelerini ifade etmeye cesaret etti. Netanyahu, Gallant'ı dinlemek ve kabineyi toplamak yerine tüm diktatörlerin yolunu seçti. Sesleri susturmak" dedi.

TEPKİ ÇEKEN YARGI REFORMU
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.

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