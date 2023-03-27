İsrail’de iç savaş alarmı! Halk sokaklara döküldü, sokaklar ateş altında | Video
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk sokağa indi. Milyonlarca kişi Netanyahu’ya tepki için sokakları kapattı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Sokaklarda hükümet destekçileriyle reform karşıtları da karşı karşıya geldi. Hükümet destekçileri protestocuların üzerine araç sürdü.
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