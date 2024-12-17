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Haberler Galeri SON DAKİKA | Katil Esad'ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:10

SON DAKİKA | Katil Esad'ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler!

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejiminin yıkılmasının ardından Esad iktidarının korkunç işkenceleri, vahşetleri de tek tek ortaya çıkıyor. Sednaya Hapishanesi'ndeki görüntülerin dünyanın kanını dondurmasının yankıları sürerken, şimdi de ülkede toplu mezarlar bulundu. Önce Dera'da 12'den fazla mezar tespit edilirken şimdi de Bağdat Köprüsü yakınlarındaki toplu mezarlar bulundu.

SON DAKİKA | Katil Esad’ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler!

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi çökerken Esad ailesi iktidarının arkasında bıraktığı korkunç işkence merkezleri ve toplu mezarlar da tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

SON DAKİKA | Katil Esad’ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler!

Suriye'de devrik Esed rejiminin Şam'daki işkence merkezlerinde öldürdükten sonra cesetleri gömdüğü toplu mezarlar ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Katil Esad’ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler!

Bağdat Köprüsü yakınlarında bulunan toplu mezarlar kan dondurdu.

SON DAKİKA | Katil Esad’ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler!

DERA KENTİNDE DE 12'DEN FAZLA TOPLU MEZAR BULUNDU

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.

SON DAKİKA | Katil Esad’ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler!

Dera'da kazı çalışmalarını yürüten ve Baas rejiminin devrilmesinde etkili olan muhalif gruplar tarafından yapılan açıklamada, Dera'ya bağlı İzraa ilçesinde toplu mezar tespit edildiği bildirildi.

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