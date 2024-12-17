SON DAKİKA: Katil Esad'ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler! | Video
Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejiminin yıkılmasının ardından Esad iktidarının korkunç işkenceleri, vahşetleri de tek tek ortaya çıkıyor. Sednaya Hapishanesi'ndeki görüntülerin dünyanın kanını dondurmasının yankıları sürerken, şimdi de ülkede toplu mezarlar bulundu. Önce Dera'da 12'den fazla mezar tespit edilirken şimdi de Bağdat Köprüsü yakınlarındaki toplu mezarlar bulundu.
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