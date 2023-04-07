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Haberler Galeri Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov'dan Batı'ya sert suçlama: Rusya'dan sonra Çin var
Giriş Tarihi: 07.04.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 13:08

Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov'dan Batı'ya sert suçlama: Rusya'dan sonra Çin var

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamlaarda bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov ise açıklamalarında, Batı'nın tek taraflı yeni dünya düzeni kurmak istediğini belirtirken 'Hedeflerinde Rusya'dan sona Çin var' dedi.

Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklaması düzenledi. Lavrov burada yaptığı açıklamalarında, Batı'nın tek taraflı yeni dünya düzeni kurmak istediğini belirtirken 'Hedeflerinde Rusya'dan sona Çin var' dedi.

Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç veridğini görüyoruz.

Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov'dan Batı'ya sert suçlama: "Rusya'dan sonra Çin var" | Video

Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres'in de bu konuda gayretleri var. 'Rusya'nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz?' bu konu da da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması'nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.

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Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var

Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik. Ülkenin birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor.

Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var

Suriye ile mormalleşme süreci için Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.

Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde;

Deprem bölgesine yardımlarımızı sürdüreceğiz. Suriye ile normalleşme sürecine çok öenm veriyoruz.

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