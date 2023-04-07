Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç veridğini görüyoruz.

Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov'dan Batı'ya sert suçlama: "Rusya'dan sonra Çin var" | Video

Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres'in de bu konuda gayretleri var. 'Rusya'nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz?' bu konu da da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması'nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.