Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ortak açıklama! | Video

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov ise açıklamalarında, Batı'nın tek taraflı yeni dünya düzeni kurmak istediğini belirtirken 'Hedeflerinde Rusya'dan sona Çin var' dedi.