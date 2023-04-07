Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov'dan Batı'ya sert suçlama: "Rusya'dan sonra Çin var" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamlaarda bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov ise açıklamalarında, Batı'nın tek taraflı yeni dünya düzeni kurmak istediğini belirtirken 'Hedeflerinde Rusya'dan sona Çin var' dedi.