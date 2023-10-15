Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze’ye kara harekatı başlıyor mu?

İSRAİL ORDUSU SİDEROT'U TAMAMEN BOŞALTIYOR

Benim bulunduğum yere yakın olan sınır kasabalarından Siderot'u tamamen boşaltma kararı adlı İsrail… 11 gibi tahliye edilmeye başlandı. Şehrin sakinlerinin yüzde 70'inin ayrıldığı bilgisi var. İsrail şimdi tamamen bölgeyi tahliye ediyor. Büyük bir yerleşim yeri burası. Kuzeyde tanksavarlarla Hizbullah ya da Filistinli gruplar İsrail ordusuna saldırı düzenledi. İsrail ordusu karşılık veriyor.

Tekrar altını çizelim. İsrail ordusu Gazze'ye çağrıda bulunuyordu. Güneye doğru gidin diye. Bugün tekrardan güneye gidenlerin de konvoyunu vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti.