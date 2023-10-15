Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze'ye kara harekatı başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 11:50

Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze'ye kara harekatı başlıyor mu?

Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmasının ardından İsrail ordusu, 9 gündür Gazze Şeridi'ne 3 koldan saldırarak kadın, çocuk demeden yüzlerce masum sivili katletti. Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini verdi. AA Ortadoğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber ekranlarında bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İsrail basınında, hava koşullarından dolayı kara harekatının ertelenebileceği yönünde bilgiler olduğunu söyleyen Boyraz, İsrail ordusunun sınır kasabalarından Siderot'u tamamen boşaltma kararı aldığını ifade etti.

Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze’ye kara harekatı başlıyor mu?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından devam eden saldırıların 9. gününde Gazze Şeridi'ni bölgeyi 3 koldan ablukaya alan İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden masum sivilleri katlediyor.

Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze’ye kara harekatı başlıyor mu?

Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini verdi. AA Ortadoğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber ekranlarında bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze’ye kara harekatı başlıyor mu?

"İSRAİL, GÜNEYE DOĞRU GİTMEYE ÇALIŞANLARI DA VURDU"

AA Ortadoğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle birkaç yeni gelen notla başlayalım. İsrail, Gazze'de güneye doğru, daha güvenli olduğu söylenen yerlere doğru gitmeye çalışanları da vurdu. 20 kişi bu saldırılarda bugün hayatını kaybetti.

Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze’ye kara harekatı başlıyor mu?

İkinci önemli gelişme Lübnan sınırında yaşandı. İsrail ordusu, tanksavarlarla İsrail ordu pozisyonunun hedef alındığını duyurdu. Ve hedef alınan yerleri vurmaya başladığını söyledi. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 1 İsrailli hayatını kaybetti, 3 İsrailli yaralandı. Bunların sivil mi asker mi olduğunu henüz teyit edemedik.

Tankların namlusu sivillere çevrildi! Gazze’ye kara harekatı başlıyor mu?

İSRAİL ORDUSU SİDEROT'U TAMAMEN BOŞALTIYOR

Benim bulunduğum yere yakın olan sınır kasabalarından Siderot'u tamamen boşaltma kararı adlı İsrail… 11 gibi tahliye edilmeye başlandı. Şehrin sakinlerinin yüzde 70'inin ayrıldığı bilgisi var. İsrail şimdi tamamen bölgeyi tahliye ediyor. Büyük bir yerleşim yeri burası. Kuzeyde tanksavarlarla Hizbullah ya da Filistinli gruplar İsrail ordusuna saldırı düzenledi. İsrail ordusu karşılık veriyor.

Tekrar altını çizelim. İsrail ordusu Gazze'ye çağrıda bulunuyordu. Güneye doğru gidin diye. Bugün tekrardan güneye gidenlerin de konvoyunu vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA