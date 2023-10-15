Gazze'ye kara harekatı başlıyor mu? | Video
Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmasının ardından İsrail ordusu, 9 gündür Gazze Şeridi'ne 3 koldan saldırarak kadın, çocuk demeden yüzlerce masum sivili katletti. Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini verdi. AA Ortadoğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber ekranlarında bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İsrail basınında, hava koşullarından dolayı kara harekatının ertelenebileceği yönünde bilgiler olduğunu söyleyen Boyraz, İsrail ordusunun sınır kasabalarından Siderot'u tamamen boşaltma kararı aldığını ifade etti.
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