Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:31
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
06:51
Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze'de hastane bahçesinde öldü
İsrail, tarih boyunca 17 Ekim gecesi yaptığı vahşetle anılacak. Bombalardan kaçan Gazzeliler 'güvenli' diye hastaneye sığınmıştı. Çocuklar ve erkekler bahçede, kadınlar hastane koridorunda uyuyordu. Bahçeye atılan bomba 471 sivilin canını aldı, 28'i ağır 342 yaralı var. Gazze'de son 12 günde İsrail'in saldırılarında ise 3 bin 478 Filistinli şehit oldu.