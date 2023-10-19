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Haberler Galeri Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze'de hastane bahçesinde öldü
Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 06:51

Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze'de hastane bahçesinde öldü

İsrail, tarih boyunca 17 Ekim gecesi yaptığı vahşetle anılacak. Bombalardan kaçan Gazzeliler 'güvenli' diye hastaneye sığınmıştı. Çocuklar ve erkekler bahçede, kadınlar hastane koridorunda uyuyordu. Bahçeye atılan bomba 471 sivilin canını aldı, 28'i ağır 342 yaralı var. Gazze'de son 12 günde İsrail'in saldırılarında ise 3 bin 478 Filistinli şehit oldu.

Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze’de hastane bahçesinde öldü

17 Ekim 2023... Tarihe düşen kapkara bir leke. İşgalci İsrail, El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. 4 bin kişinin sığındığı, yüzlerce yaralının tedavi gördüğü hastane kan gölüne döndü. 500'e yakın masum yüz soldu.

Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze’de hastane bahçesinde öldü

Minicik bedenler paramparça oldu. Çocukların bedenleri torbalara kondu. Babalar, yavrularının parçalarıyla sağa sola koştu. Ne kan ne de tozlar... Bebeklerin yüzündeki korkuyu kapatamadı.

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Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze’de hastane bahçesinde öldü

Korkudan tir tir titreyen bebekler biraz da olsa sakinleşsin diye ölen annelerin kucağına yatırıldı. Ama Batı'ya bu vahşet de yetmedi. Başta ABD'den olmak üzere Avrupa'dan birçok ülke eli kanlı İsrail'e desteğini yineledi.

Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze’de hastane bahçesinde öldü

CAMİ, AMBULANS, PAZAR YERİ

Saatler 21.00 sularıydı... 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 10 binden fazla füze atan İsrail, yine bir hedefi vurdu.

Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze’de hastane bahçesinde öldü

Daha önce camileri, okulları, ambulansları, pazar yerini, mülteci kamplarını ve hastaneleri hedef alan işgalciler yine bir hastaneyi bombaladı.

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