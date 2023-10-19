Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze’de hastane bahçesinde öldü

Korkudan tir tir titreyen bebekler biraz da olsa sakinleşsin diye ölen annelerin kucağına yatırıldı. Ama Batı'ya bu vahşet de yetmedi. Başta ABD'den olmak üzere Avrupa'dan birçok ülke eli kanlı İsrail'e desteğini yineledi.



