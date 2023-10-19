Video Dünya İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu | Video
İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu | Video

İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu | Video

19.10.2023 | 08:52

İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Filistin Kızılayı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.
Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 471 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda bugüne kadar toplam 3 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 65 kişi de yaralandı.

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