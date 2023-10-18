İsrail, Gazze'deki hastaneyi böyle vurdu | Video
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombaların hedefi olduğu saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sebebiyle İsrail’e tüm dünyadan tepkiler geldi.
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