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Haberler Galeri Telegram kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu
Giriş Tarihi: 20.05.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:01

kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu

'ın en büyük rakibi olan , son dönemlerde isminden sıklıkla söz ettirmişti. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişiklikten sonra birçok kullanıcı farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmiş ve dijital bir göç yaşanmıştı. Telegram da bu durumu fırsata çevirmişti. Şimdi Telegram'ın ismi kurucularından 'un açıklamalarıyla yeniden gündemde. Durov, iPhone kullanıcılarının Apple'ın dijital kölesi haline geldiğini söyledi. İşte ortalığı karıştıran o açıklamalar...

Telegram kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu

Mesajlaşma platformları birkaç aydır yeniliklerden ziyade başka olaylarla manşetlerde. Bilindiği üzere 'ın gizlilik sözleşmesini değiştirmesi ortalığı karıştırmıştı. Geçtiğimiz günlerde güncellenmiş olan sözleşme de yürürlüğe girdi. Başta olmak üzere farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarının yetkililerinden WhatsApp'la ilgili açıklamalar ve bazı hamleler gelmişti.

Telegram kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu

bir kere daha gündemde konuşulmaya başlandı. Ancak bunun sebebi Telegram'ın kurucularından 'un Apple'ı ve iPhone kullanıcılarını hedef alan sert sözlerinden kaynaklanıyor.

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Telegram kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu

'ın kurucularından olan ve VK platformunun kurucusu ve eski CEO'su , iPhone kullanıcılarını hedef alarak bu cihazları kullananların Çin gözlem servislerinin radarında olduğunu ve Apple'ın dijital köleleri haline geldiklerini belirtti. Bu açıklamaları herkese açık Telegram kanalından yapan Durov, aynı zamanda iddialarını destekleyen raporları da oradan takipçileri ile paylaştı. Ayrıca bunlarla yetinmeyen Durov Apple'ı adeta topa tuttu.

Telegram kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu

Apple hakkında sert iddialarda ve açıklamalarda bulunan Durov Apple'ın iddia ettiği kadar iyi telefonlar üretmediğini iddia etti:

"Apple, iş modelini gerçekleştirme konusunda çok hırslı. Bu iş modeli aşırı pahalı, eskimiş donanımları satıp üstüne kullanıcıları adeta ekosistemin içinde hapis bırakıyor. iOS uygulamamızı test etmek için her iPhone kullandığımda kendimi orta çağdaymışım gibi hissediyorum. iPhone'un 60Hz ekranları modern Android cihazların çok daha akıcı animasyonlar sunan 120Hz ekranları ile kesinlikle rekabet edemez."

Telegram kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu

Durov, sadece Apple donanımlarına sataşmakla kalmadı. "Sadece Apple'ın kendi mağazasında olmasına izin verdiği uygulamaları kullanabiliyor ve datanızı yedeklemek için sadece Apple'ın iCloud sistemini kullanabiliyorsunuz." (Webtekno)

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