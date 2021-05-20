Telegram kurucusundan sert sözler: iPhone kullanıcıları Apple'ın dijital köleleri oldu

Apple hakkında sert iddialarda ve açıklamalarda bulunan Durov Apple'ın iddia ettiği kadar iyi telefonlar üretmediğini iddia etti:

"Apple, iş modelini gerçekleştirme konusunda çok hırslı. Bu iş modeli aşırı pahalı, eskimiş donanımları satıp üstüne kullanıcıları adeta ekosistemin içinde hapis bırakıyor. iOS uygulamamızı test etmek için her iPhone kullandığımda kendimi orta çağdaymışım gibi hissediyorum. iPhone'un 60Hz ekranları modern Android cihazların çok daha akıcı animasyonlar sunan 120Hz ekranları ile kesinlikle rekabet edemez."