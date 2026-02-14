Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trump: “İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey”, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri
Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:35

Trump: “İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey”, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'da iktidar değişikliğinin "olabilecek en iyi şey" olabileceğini belirtirken Washington'un Tahran'a karşı askeri seçenekleri değerlendirdiği ve Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi görev grubunu gönderme kararı aldığı bildirildi. Haberlere göre Washington, İran'ın nükleer programına ilişkin baskıyı artırırken bölgeye yönelik askeri yığınak da genişletiliyor; Körfez ülkeleri ise olası bir saldırının Gazze'de süren çatışmaların ortasında yeni bir bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

ABD merkezli Associated Press'e (AP) göre, ABD Başkanı Donald Trump, yönetimin Tahran'a karşı askeri harekât seçeneğini değerlendirdiği bir dönemde İran'da iktidar değişikliğinin "olabilecek en iyi şey" olacağını söyledi. ABD merkezli Associated Press'e göre Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'de askerleri ziyaret ettikten kısa süre sonra ve Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi görev grubu gönderileceğini doğrulamasının ardından bu açıklamaları yaptı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

AP'ye göre, Trump'ın gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında İran'daki yönetimin devrilmesi için baskı yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda, "Bu, olabilecek en iyi şey gibi görünüyor. 47 yıldır konuşuyorlar" dedi. ABD Başkanı son haftalarda önceliğinin İran'ın nükleer programını daha da geri çekmesi olduğunu belirtse de, Cuma günü bunun ABD'nin İran'dan talep ettiği tavizlerin yalnızca bir yönü olduğunu ima etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'de askerleri ziyaret ettikten kısa süre sonra ve günün erken saatlerinde Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi görev grubu göndereceğini doğrulamasının ardından bu açıklamaları yaptı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

NETANYAHU'NUN TALEPLERİ

Habere göre, Washington'da Trump'la görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olası bir anlaşmanın İran'ın balistik füze programını etkisiz hâle getirecek adımlar ile Hamas ve Hizbullah gibi gruplara verilen desteğin sona erdirilmesini içermesi için baskı yaptı. Trump ise Tahran'ın nükleer programını hedef alma konusunda "Eğer bunu yaparsak, bu görevin en küçük kısmı olur" dedi.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

NÜKLEER PROGRAM TARTIŞMASI

Analize göre İran, nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunurken, Haziran ayındaki savaştan önce teknik olarak silah seviyesinde zenginleştirmeye ulaşmaya çok kısa bir adım uzaklıktaydı. Haberde Trump yönetiminin, geçen yılki ABD askeri saldırılarının programda ciddi gerilemelere yol açtığı öne sürüldü.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ KARARI

AP'ye göre Trump, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford'un Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya gönderileceğini ve bölgedeki diğer savaş gemileri ile askeri unsurlara katılacağını açıkladı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Planlanan konuşlandırma, Trump'ın İran'la yeni bir müzakere turunun yakın olduğunu ima etmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. Ancak görüşmeler gerçekleşmedi; bunun yerine Katar'da ABD arabulucuları aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldı. Trump, ikinci uçak gemisi hakkında "Eğer anlaşma yapamazsak ona ihtiyacımız olacak. Çok yakında yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı. CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ 26 OCAK'TA BÖLGEYE KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

BÖLGESEL GERİLİM VE UYARILAR

Associated Press'e göre Körfez'deki Arap ülkeleri, olası bir saldırının Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sürdüğü bir ortamda yeni bir bölgesel savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

İran'da ise geçen ay Tahran'da binlerce kişinin öldüğü saldırıların ardından 40 günlük yas törenleri düzenlenmeye başlanması, yaptırımlar altındaki yönetim üzerindeki iç baskıyı artırdı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Habere göre New York Times tarafından ilk kez duyurulan konuşlandırma kapsamında Ford görev grubu, iki haftadan uzun süredir bölgede bulunan USS Abraham Lincoln ve ona eşlik eden güdümlü füze destroyerlerine katılacak.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada hâlâ İran'la bir anlaşma sağlanabileceğine dair ölçülü bir umut dile getirerek, "İlk seferde vermeleri gereken anlaşmayı bize versinler. Eğer doğru anlaşmayı verirlerse bunu yapmayız" dedi.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

ABD merkezli Associated Press'e göre Ford görev grubu Orta Doğu'ya 5 binden fazla ek asker getirecek ancak hâlihazırda bölgede bulunan Lincoln grubunda olmayan sınırlı sayıda yeni kabiliyet sağlayacak.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Buna rağmen iki uçak gemisinin varlığı, ABD askeri planlamacıları ve Trump için kullanılabilir uçak ve mühimmat sayısını iki katına çıkaracak.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

USS GERALD R. FORD'UN ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en gelişmiş ve güçlü uçak gemilerinden biri olarak kabul edilen USS Gerald R. Ford, Ekim ayında Akdeniz'den Karayipler'e gönderilmişti. Bu konuşlandırma, Trump yönetiminin geçen ay Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyon öncesinde bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi kapsamında yapılmıştı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Yaklaşık 100 bin ton ağırlığındaki ve 334 metre uzunluğundaki gemi, 75'ten fazla uçağa ev sahipliği yapabilecek kapasitede bulunuyor. Normal şartlarda 60-70 uçaktan oluşan bir hava filosu ile görev yapıyor.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Gemi ayrıca elektromanyetik uçak fırlatma sistemi sayesinde günde yaklaşık 160 sorti gerçekleştirebiliyor. Bu sayı eski nesil uçak gemilerinde yaklaşık 120 civarında kalıyordu.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

Gemide F/A-18 Super Hornet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik harp uçakları, E-2D Hawkeye erken uyarı uçakları ve MH-60 helikopterleri yer alıyor. Nükleer reaktörlerle çalışan geminin yakıt ikmali gerektirmeden yaklaşık 50 yıl hizmet verebileceği belirtiliyor.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Trump: İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.