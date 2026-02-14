Haberler
Galeri
Trump: “İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey”, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri
Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:35
Trump: “İktidar değişikliği olabilecek en iyi şey”, ABD’den İran’a ikinci uçak gemisi emri
ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'da iktidar değişikliğinin "olabilecek en iyi şey" olabileceğini belirtirken Washington'un Tahran'a karşı askeri seçenekleri değerlendirdiği ve Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi görev grubunu gönderme kararı aldığı bildirildi. Haberlere göre Washington, İran'ın nükleer programına ilişkin baskıyı artırırken bölgeye yönelik askeri yığınak da genişletiliyor; Körfez ülkeleri ise olası bir saldırının Gazze'de süren çatışmaların ortasında yeni bir bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.