Türkiye’nin füzeleri siyonistleri panikletti: Tel Aviv’de güvenlik krizi! ‘Cenk programı İsrail’in hesaplarını altüst ediyor’
Giriş Tarihi: 15.02.2026 12:06
Türkiye'nin Cenk programı kapsamında geliştirdiğini duyurduğu uzun menzilli balistik füze, İsrail'de ciddi güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. 2.000 kilometrelik menzil sayesinde Türkiye'nin kendi topraklarından İsrail'in tamamına erişim sağlayabilecek olması, Tel Aviv'in savunma planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.