Türkiye’nin füzeleri siyonistleri panikletti: Tel Aviv’de güvenlik krizi! ‘Cenk programı İsrail’in hesaplarını altüst ediyor’

"İSRAİL İÇİN YENİ BİR TEHDİT GELİŞİYOR"

İsrail merkezli Nziv haber sitesi, "İsrail için yeni bir tehdit gelişiyor: Türkiye 2.000 km menzilli balistik füze geliştirdiğini açıkladı! Bunun arkasında ne var?" başlıklı haberinde, Cenk programının Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak bağımsız caydırıcılık kapasitesine ulaşma hedefinde önemli bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti.