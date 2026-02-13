Haberler
Türkiye’nin otonom eskort teknolojisi! “KAAN” ve “ANKA 3” entegrasyonunun taktiksel üstünlüğü
Giriş Tarihi: 13.02.2026 10:32
İsrail basınına göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen otonom eskort konsepti; "Kaan" savaş uçağı ile "Anka 3" stealth İHA'sını insanlı-insansız ekip mimarisi altında birleştirerek sürü yönetimi, koordineli saldırı ve yapay zekâ destekli komuta kabiliyetleriyle geleceğin hava harekât modelini hedefliyor. Bölgesel ortaklık arayışları, özellikle Suudi Arabistan ve Endonezya ile yürütülen temaslarla programın uluslararası boyutunu güçlendirirken; 2026'daki uçuş testleri, 2029'da planlanan seri teslimatlar ve yerli motor geliştirme süreci, Türkiye'nin savunma havacılığında stratejik bağımsızlık ve küresel pazarda rekabet hedeflerini öne çıkarıyor.