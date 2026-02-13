Türkiye’nin otonom eskort teknolojisi! “KAAN” ve “ANKA 3” entegrasyonunun taktiksel üstünlüğü

İNSANLI-İNSANSIZ EKİP MİMARİSİ (MUM-T) İLE YENİ OPERASYON MODELİ

Habere göre konsept, insanlı-insansız ekip mimarisi (MUM-T) üzerine kurulu. Bu yapıda "Kaan" pilotu görev komutanı olarak hareket ediyor; İHA'ların hareketlerini gerçek zamanlı yönetiyor, iletişimi kontrol ediyor ve saldırıları koordine ediyor.