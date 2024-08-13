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Haberler Galeri Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:01

Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları dünkü rekorundan dönerek yatırımcısına alım fırsatı verdi. Dün güvenli liman talebiyle yukarı yönlü ataklar yapan ons altın 2473 dolar seviyesine ulaşırken, ONS rüzgarına kapılan gram altın fiyatı da 2671 TL'ye kadar yükselerek rekor kırdı. Tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları tarafında baskı oluştursa da altın jeopolitik risklerle güvenli liman özelliğini güçlendirmeye devam ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...

SÜMEYYE TUNCER
Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

Rekora yakın seyreden altın fiyatları, dünkü kazançlarının bir kısmını silse de güvenli liman gömleğini üstünden çıkarmıyor. Ons altın 2450 doların üstünde işlem görürken, gram altın da 2650 TL'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte bugünün canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Altın fiyatları, jeopolitik risklerle çekiciliğini artırıyor. Ons altın fiyatının 2473 dolara kadar yükselişini İran'ın İsrail'e saldırabileceği endişeleri destekledi. ONS'taki yaşanan söz konusu yükseliş gram altın tarafına da rekor getirtti.

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Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

ABD VERİSİ ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Altın yatırımcısı bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisini takip edecek. Fed'in gelecek politikalarına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisi, altın fiyatları yönünü de belirleyecek.

Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER NASIL FİYATLANIYOR?

Fed'in eylül ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceğine ilişkin fiyatlamalar belirsizliğini koruyor. Bugün ve yarın açıklanacak olan enflasyon verilerinin belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.657,71 TL
SATIŞ: 2.658,08 TL

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