Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

Rekora yakın seyreden altın fiyatları, dünkü kazançlarının bir kısmını silse de güvenli liman gömleğini üstünden çıkarmıyor. Ons altın 2450 doların üstünde işlem görürken, gram altın da 2650 TL'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte bugünün canlı altın fiyatları...