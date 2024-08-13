Altın fiyatları ralliye ara verdi! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
12:01
Altın fiyatları dünkü rekorundan dönerek yatırımcısına alım fırsatı verdi. Dün güvenli liman talebiyle yukarı yönlü ataklar yapan ons altın 2473 dolar seviyesine ulaşırken, ONS rüzgarına kapılan gram altın fiyatı da 2671 TL'ye kadar yükselerek rekor kırdı. Tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları tarafında baskı oluştursa da altın jeopolitik risklerle güvenli liman özelliğini güçlendirmeye devam ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...