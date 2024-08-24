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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.08.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:59

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası rotayı yukarı çevirdi. Ons altın, 2500 bandının üzerine tekrar yerleşirken, gram altın Kapalı Çarşı piyasasında rekor kırdı. Toplantıda faiz indirimi sinyali veren Powell'ın açıklamaları sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Jackson Hole Toplantısı'nda faiz indirimi sinyali veren Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarıyla altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Öte yandan gram altın fiyatı da Kapalı Çarşı piyasasında 2813 lira seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Peki gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI KAYIPLARINI TOPLADI

Altın fiyatları göstergesi yeşile döndü. Bu hafta 2532 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekoruna imza atan ons altın, hafta içinde 2470 dolar seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısına alım fırsatı vermişti. Ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar sonrası psikolojik bandının üzerine tekrar yerleşirken ondan esen rüzgarla yükselen gram altın ise Kapalı Çarşı piyasasında 2813 lira seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.742,95 TL
SATIŞ: 2.743,57 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.512,22 dolar
SATIŞ: 2.512,96 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.534,78 TL
SATIŞ: 2.564,02 TL

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