SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 24.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
09:59
Son dakika haberi: Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası rotayı yukarı çevirdi. Ons altın, 2500 bandının üzerine tekrar yerleşirken, gram altın Kapalı Çarşı piyasasında rekor kırdı. Toplantıda faiz indirimi sinyali veren Powell'ın açıklamaları sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...