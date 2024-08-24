SON DAKİKA: Altın fiyatları ralliye dönüyor! 24 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI KAYIPLARINI TOPLADI

Altın fiyatları göstergesi yeşile döndü. Bu hafta 2532 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekoruna imza atan ons altın, hafta içinde 2470 dolar seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısına alım fırsatı vermişti. Ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar sonrası psikolojik bandının üzerine tekrar yerleşirken ondan esen rüzgarla yükselen gram altın ise Kapalı Çarşı piyasasında 2813 lira seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı.