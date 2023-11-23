Altın gram fiyatı rekora doymadı! İslam Memiş’ten 2000 TL açıklaması: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2000 dolar psikolojik düzeyinin üzerini test etmesinin ardından 'Yükselişin devamı gelecek mi' sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.. Ons atın ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön bulan gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi' sorusunu yanıtlarken '2000 TL' açıklaması dikkat çekti. İşte gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları ve altın piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri...