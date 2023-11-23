Altın gram fiyatı rekora doymadı! İslam Memiş’ten 2000 TL açıklaması: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

"BÜTÜN DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRECEĞİZ"

Uzman isim, "Ons altın dün 3. kez 2006 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama ons altın bu direnç seviyesini kıramıyor. 1960-2023 dolar bant aralıklarını takip etmeye ediyorum. Geniş bant aralığına bakmak gerekirse risk seviyesi olarak 1930 dolar destek seviyesi bulunmakta. Kısa vadede ise son bir kez 1957- 1960 dolar seviyelerini test edebilir. Ons altın tarafında kısa vadede negatif beklentim sürmekte. Ama Aralık sonunda 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşen ons altın 2024 yılında da 2350 doları hedef alacak. Bu nedenle ons altın ve gram altındaki bütün düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğiz." açıklamasında bulundu.