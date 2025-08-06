ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTTI

A Para yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti: "Altın fiyatlarında 3.300 dolarla 3.400 dolar arasında aslında bir yatay hareket izliyoruz. Artık Fed'den faiz indirimi beklentisi arttığı için, bir de tarife savaşlarında 7 Ağustos'a yakınlaşan bir tabloda birçok ülkenin tarife oranları belirlenmiş olacak. Bir noktada da biraz bu Rusya petrollerini satın aldığından dolayı Hindistan'a bir miktar yüklenme yapmaya başladı Trump. Bu da yeni bir riski çağrıştırıyor olabilir.