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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:57

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları, çarşamba günü ons başına 3 bin 375 dolara kadar yükseldi. Ons iki haftanın en yüksek seviyelerinde fiyatlanırken gram altın yükselişle girdiği haftaya Kapalı Çarşı piyasalarında 4 bin 409 lira seviyelerinden devam ediyor. Altın yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın yatırımcısını ilgilendiren seviyeleri açıkladı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Ons altın küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber iki haftanın en yüksek seviyelerini sürdürüyor. Gram altın fiyatları 4 bin 400 lira seviyesinin üzerinden alınıp satılıyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın yatırımcısını ilgilendiren kritik detayları anlattı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Ons altın son kazanımlarını korurken FED'in daha ılımlı para politikalarına yönelik beklentiler faiz getirisi olmayan altın fiyatlarını destekledi. ABD ekonomisine ilişkin veriler durgun büyüme, düşen istihdam ve artan fiyat baskılarına işaret ediyor. ABD'de ekonomik zayıflık işaretleri, Fed'in Eylül toplantısında politikayı gevşeteceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar artık faiz indirimi olasılığını %90 olarak fiyatlıyor. Ons altın, 3.375 dolar seviyelerindeki seyrine devam ederken gram altın, 4.404,69 TL'den işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTTI

A Para yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti: "Altın fiyatlarında 3.300 dolarla 3.400 dolar arasında aslında bir yatay hareket izliyoruz. Artık Fed'den faiz indirimi beklentisi arttığı için, bir de tarife savaşlarında 7 Ağustos'a yakınlaşan bir tabloda birçok ülkenin tarife oranları belirlenmiş olacak. Bir noktada da biraz bu Rusya petrollerini satın aldığından dolayı Hindistan'a bir miktar yüklenme yapmaya başladı Trump. Bu da yeni bir riski çağrıştırıyor olabilir.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

O yüzden altın yatırımcıları temkinli, portföylerinde altın bulundurmaya devam ediyorlar. Bu noktada da düşüşler olsa da düşüşlerden sonra hızlı toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Muhtemelen altın cephesinde 3350 dolarların üzerinde kaldıkça artık yakın vadede desteğimiz de 3365 dolarlar oldu, 3500 yolculuğu muhtemelen başladı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

"GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE SEVİYELERİ GÖREBİLİRİZ"

O yüzden hem ons altında hem de gram altında yeni zirve seviyeleri görebiliriz yakın çerçevede. Çünkü dolar endeksinde de önümüzdeki günlerde muhtemelen düşüşler gerçekleşecek. Yani dolarda da o düşüşleri göreceğiz. Bu da gram altın ve altın yatırımcısına yakın vadede yansıyabilir. Yani yükseliş altın cephesine şu an itibarıyla devam ediyor"

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ:4.400,94
SATIŞ:4.401,25

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:28.547,00
SATIŞ:28.713,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.161,00
SATIŞ: 7.214,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.223,74
SATIŞ: 28.780,41