Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
11:57
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Uzman isim açıkladı: Gram altın yeni zirvelere hazırlanıyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Altın fiyatları, çarşamba günü ons başına 3 bin 375 dolara kadar yükseldi. Ons iki haftanın en yüksek seviyelerinde fiyatlanırken gram altın yükselişle girdiği haftaya Kapalı Çarşı piyasalarında 4 bin 409 lira seviyelerinden devam ediyor. Altın yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın yatırımcısını ilgilendiren seviyeleri açıkladı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?