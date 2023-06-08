Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendinin güçlenmesi ve yaz aylarında düğün yapacakların artmasıyla beraber Kapalıçarşı'da da hareketlilik arttı. 'Altın gram fiyatı yükselişini sürdürecek mi' sorusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında başı çekiyor. Altın yatırımcıları ve evlenmek isteyenler altın fiyatları üzerinde bir fırsat aramaya başladı. Gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah.com.tr'ye konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparken yatırımcıları uyardı. Altın almalı mı satmalı mı? Hangi seviyelere dikkat edilmeli? İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte canlı altın fiyatları...