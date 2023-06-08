Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

ALTIN FİYATLARI İÇİN ONS VE DOLAR KURU ETKİLİ OLUYOR

Altın fiyatları ons ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Altının hangi gelişmelerde fiyatlandığına dikkat çeken Memiş, yurt içi piyasalarda gram altının son dönemde doları takip ettiğini belirtti. Bu noktada, dolar tarafındaki yükselişlerin gram altını tekrar yükseltiğini ifade etti.

Gram altının Kapalıçarşı piyasasında şu anda 1.494 TL seviyesinden işlem gördüğüne değinen Memiş, önümüzdeki ay sonuna kadar kısa vadede gram altın tarafında bir geri çekilme olasılığının olduğunu söyledi.