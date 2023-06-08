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Haberler Galeri Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler
Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:56

Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendinin güçlenmesi ve yaz aylarında düğün yapacakların artmasıyla beraber Kapalıçarşı'da da hareketlilik arttı. 'Altın gram fiyatı yükselişini sürdürecek mi' sorusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında başı çekiyor. Altın yatırımcıları ve evlenmek isteyenler altın fiyatları üzerinde bir fırsat aramaya başladı. Gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah.com.tr'ye konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparken yatırımcıları uyardı. Altın almalı mı satmalı mı? Hangi seviyelere dikkat edilmeli? İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte canlı altın fiyatları...

ZEHRA KOÇ
Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

Altın fiyatları son günlerde yükseliş trendine girmesiyle yatırımcılar altın piyasasına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın gram fiyatı ne kadar olacak? Yükseliş sürecek mi? İşte haberin detayları...

Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

ALTIN FİYATLARI İÇİN ONS VE DOLAR KURU ETKİLİ OLUYOR

Altın fiyatları ons ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Altının hangi gelişmelerde fiyatlandığına dikkat çeken Memiş, yurt içi piyasalarda gram altının son dönemde doları takip ettiğini belirtti. Bu noktada, dolar tarafındaki yükselişlerin gram altını tekrar yükseltiğini ifade etti.

Gram altının Kapalıçarşı piyasasında şu anda 1.494 TL seviyesinden işlem gördüğüne değinen Memiş, önümüzdeki ay sonuna kadar kısa vadede gram altın tarafında bir geri çekilme olasılığının olduğunu söyledi.

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Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

GRAM ALTIN İÇİN BU SEVİLERE DİKKAT!

Memiş, "Kısa vade için Haziran ayı içerisinde gram altın tekrar 1.450 TL seviyesi altına sarkabilir. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman ise Temmuz ayından sonra gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Gram altın, 1.550 TL-1.650 TL gibi kademeli yükselişleri sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

"GRAM ALTIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU"

Yılbaşından bu yana bakıldığında gram altının yaklaşık yüzde 48 getirisi olduğuna dikkat çeken Memiş, Gram altının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Altın yükseliş sürecek mi? İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Almalı mı satmalı mı? İşte o kritik seviyeler

İslam Memiş, ons altın tarafındaki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Memiş, "Ons altın dışarıda stabil olarak 1.948 dolar seviyesinde. Burada da kısa vade için 1.910 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Yıl sonuna kadar ons altında, tekrar 2.000 dolar seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir." dedi.

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