Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı’nı, ticaret yüzyılı yapacağız! Vizyonumuz bütün dünya...

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI, TİCARET YÜZYILI YAPACAĞIZ"
Ticaret Bakanı Bolat, Bakanlık olarak her daim ihracatçıların yanında olduklarını belirterek, tüm birimleri ve destekleriyle ihracatı artırmak ve ihracatçıya kaynak sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.
İhracatçılara sunulan teşvik ve destekleri paylaşan Bolat, bunların yanı sıra yabancı ülkelerle ticaret anlaşmaları yaptıklarını, uluslararası zirve ve toplantılar düzenlediklerini, sektördeki tüm paydaşlarıyla bir takım oyunu oynadıklarını kaydetti.
"Vizyonumuz bütün dünya. Türkiye Yüzyılı'nı, ticaret yüzyılı yapacağız." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geldiğimiz nokta, Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir nokta. Bunu dışarıdan çok iyi görüyorlar, takdir ediyorlar, gıpta ediyorlar. Altyapısıyla, üstyapısıyla tamamen yenilenmiş, büyük bir üretim ve tedarik merkezi haline gelmiş, limanlarıyla, lojistik merkezleriyle, havalimanlarıyla, hava yollarıyla bütün dünyaya ulaşımı başarmış, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğini başarıyla yürüten ve de bunu hizmetler sektörüne de genişletmek için müzakere masasında davet yapmış bir ülke konumundayız."