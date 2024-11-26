Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı’nı, ticaret yüzyılı yapacağız! Vizyonumuz bütün dünya...

"GURUR DUYULACAK GELİŞMELER VAR AMA DAHA ÇOK KOŞACAK YOLUMUZ VAR"

Bakan Bolat, Türkiye'nin 605 milyar dolarlık mal, 170 milyar dolarlık hizmetler ticareti yaptığını, 1,2 trilyon dolarlık gelirle küresel arenada çok önemli bir ülke haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, küresel anlamda milli gelir olarak 17'nci, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer aldığını belirten Bolat, "Dünya mal ihracatındaki payını yüzde 0,49'dan 22 yılda yüzde 1,08'e yükseltti, hizmetler ihracatında da yüzde 0,89'dan yüzde 1,35'e yükseltti. Bunlar sevindirici ve gurur duyulacak gelişmeler ve başarılar. Ama yeterli mi? Hayır. Daha çok koşacak, daha çok gidecek yolumuz var. Bunları siz kıymetli iş dünyası mensuplarıyla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin İslam ülkeleri ile ticaretteki payını 22 yılda yüzde 11'den yüzde 26'ya yükselttiğini kaydederek, "İnşallah önce yüzde 30'a, 2028'e kadar da yüzde 35'e hedefimiz var." diye konuştu.