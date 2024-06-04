Türksat 6A’da geri sayım! Bakan Uraloğlu ve Bakan Kacır’dan FLAŞ açıklamalar

"UYDUMUZUN YÖRÜNGEYE YERLEŞME OPERASYONUNU EKİPLERİMİZ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Bakan Kacır da konuşmasında, savunma sanayinde olduğu gibi uzay teknolojilerinde de insan kaynağına yatırım yaparak, AR-GE ve inovasyon altyapısını güçlendirerek yerlileşme ve millileşme hamlesine devam edeceklerini söyledi.

2000'li yılların başından itibaren, BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK uydularıyla elde ettikleri gözlem uydusu üretme kabiliyetini metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile taçlandırdıklarını belirten Kacır, "Görevdeki ilk yılını başarıyla tamamlayan İMECE ile dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü alabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, TÜRKSAT 6A projesiyle de uydu teknolojindeki yetkinlikleri, görüntüleme uydularına nazaran daha yüksek irtifada, daha uzun süre görev yapan ve sofistike teknolojik ekipmanları bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde de kullandıklarını dile getirdi.

Tasarım, alt bileşen üretim, entegrasyon ve test olmak üzere tüm aşamalarıyla yerli gerçekleştirilen proje sürecinde uydunun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi (EİS) gibi 24 farklı çeşitte 84 ekipmanı yerli ürettiklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Çevresel testler öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen işlevsel testlerle uydumuzun uzay şartlarına uygunluğunu doğruladık. TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ekiplerinin çalıştığı projenin üretim ve test süreçlerini tamamladık. Ülkemiz tarihinde bugüne kadar üretilen en yüksek değere sahip teknolojik ürünü uydumuzun fırlatma alanına nakliyesi için bir aradayız. Uydumuzun ve yer destek ekipmanlarının fırlatma alanına transferi sonrasında, fırlatma öncesi kontrol testlerini, yakıt dolum faaliyetlerini ve fırlatma aracıyla entegrasyon çalışmalarını arkadaşlarımız yürütecek. Son sağlık testleri sonrasında 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan uydumuz dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngede görev alacak. Fırlatma sonrasında uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonunu kendi ekiplerimiz gerçekleştirecek."