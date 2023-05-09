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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 15:54

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Bu gece yarısı itibariyla akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Peki Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları ve İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için peş peşe indirimler geldi. Bugün ise fiyatlar bir kez daha değişti. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ABD ENFLASYON VERİSİ BELİRSİZLİKTE ETKİLİ OLDU

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 76,44 dolar oldu. Fiyatlardaki düşüşte, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol piyasaları geçen hafta keskin bir şekilde düşerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de resesyon korkularının azalması nedeniyle fiyatlar cuma ve pazartesi günleri yükselmişti.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Uzmanlar, petrol fiyatlarının resesyon ve talep endişeleri nedeniyle bir süre daha mevcut seviyelerde seyredeceğini ve OPEC+ grubunun fiyatları varil başına 70 dolar seviyesinin üzerinde tutmaya çalışacağını tahmin ediyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için,

  • 2 Mayıs'ta 0,59 TL indirim
  • 4 Mayıs'ta 1,30 TL indirim
  • 5 Mayıs'ta 0,49 TL indirim
  • 9 Mayıs'ta 0,66 TL zam yapıldı.

Yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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