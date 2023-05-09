Giriş Tarihi: 09.05.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 15:54

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 4. kez değişti! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Bu gece yarısı itibariyla akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Peki Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları ve İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...