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Dünyanın konuştuğu krizine '' çözümü

400 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given'ın, 'nda çapraz bir şekilde karaya oturması firmaları her dakika yüzbinlerce dolarlık kayba uğratıyor. Her gün 9.6 milyar dolarlık yükün geçtiği kanalın bir hafta daha açılmayacağı yönünde beklentiler ağırlık kazanıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 27.03.2021 07:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 07:53
Dünyanın konuştuğu Süveyş Kanalı krizine 'Nene Hatun' çözümü

'ndaki krizin 'ye olumsuz bir etkisinin çok fazla olmayacağı belirtiliyor. Gerek deniz ticaret şirketleri, gerek limanlar, ihracat ve ithalatçılar, gerekse de petrol ve LNG firmaları açısından Türkiye, çok etkilenmeyecek ülkeler arasında gösteriliyor

Dünyanın konuştuğu Süveyş Kanalı krizine 'Nene Hatun' çözümü

Halen geminin yüzdürülmesi için çeşitli çözümler üzerinde çalışılıyor. Pazartesi günü suyun yükselmesinin bir etkisi olacağı belirtiliyor. Geminin yüklerinin indirilip, balast ve yakıtının boşaltılarak çekilmesi de gündemde. Konteyner sıkıntısı nedeniyle navlun maliyetleri üç katına çıkan ihracat ve ithalatçı firmaların bu aksaklık nedeniyle navlunlarda ilave artış bekleniyor. Kanalın açılmasının 2-3 hafta süreceğini de, iki-üç gün içinde sorunun çözüleceğini de söyleyenler var.

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Dünyanın konuştuğu Süveyş Kanalı krizine 'Nene Hatun' çözümü

TÜRKİYE TİCARETİNİ YÜZDE 3-5 ETKİLER

İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Başaran Bayrak, kanalın önemi nedeniyle geminin en kısa sürede kaldırılacağını belirtti. Bayrak, "Bizim ağırlıklı olarak ithalat tarafında bu rotayı kullanan yüklerimiz var. İhracatta yoğunluk AB yönünde olduğu için bizi yüzde 3-5 etkileyecek. Uzakdoğu ve Hindistan'dan ithalatımızı biraz etkileyecek" dedi.

Dünyanın konuştuğu Süveyş Kanalı krizine 'Nene Hatun' çözümü

Arkas Line CEO'su Can Atalay ise "Konteyner sıkışıklığı ve tedarik zincirindeki aksamalar henüz düzelmemişken kanalın kapanması, onlarca konteyner gemisinin kanalın kuzey ve güneyinde kalmasına sebep oldu. Geminin yüzdürülmesi uzun zaman alırsa piyasalar konteyner sıkıntısını daha fazla hissedecek" diye konuştu.

Dünyanın konuştuğu Süveyş Kanalı krizine 'Nene Hatun' çözümü

İKİ HATTA GECİKME YAŞANACAK

'nı kullanan gemilerin ana uğrak noktaları Doğu Akdeniz'de bulunuyor. Mısır'ın Port Said Limanı en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor. 'de ise Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren limanlar Mersin ve İskenderun. Süveyş'i geçerek ticaret yapan iki ana hattın olduğunu belirten İskenderun Limakport Genel Müdürü Gündüz Arısoy, "Bunlar Ortadoğu'ya giden servisler. Bölgemizin dış ticareti ağırlıklı olarak buraya gidiyor. Hammaddeler, petrol türevleri gibi ithalat var. Bu servislerle demir-çelik, gıda ve halı ihracatımız yapılıyor. Bu iki servis kısa süreli olarak etkilenecek. Haftalık uğrakları gecikecek" dedi.

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