Dünyanın konuştuğu Süveyş Kanalı krizine 'Nene Hatun' çözümü

İKİ HATTA GECİKME YAŞANACAK

Süveyş Kanalı'nı kullanan gemilerin ana uğrak noktaları Doğu Akdeniz'de bulunuyor. Mısır'ın Port Said Limanı en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ise Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren limanlar Mersin ve İskenderun. Süveyş'i geçerek ticaret yapan iki ana hattın olduğunu belirten İskenderun Limakport Genel Müdürü Gündüz Arısoy, "Bunlar Ortadoğu'ya giden servisler. Bölgemizin dış ticareti ağırlıklı olarak buraya gidiyor. Hammaddeler, petrol türevleri gibi ithalat var. Bu servislerle demir-çelik, gıda ve halı ihracatımız yapılıyor. Bu iki servis kısa süreli olarak etkilenecek. Haftalık uğrakları gecikecek" dedi.