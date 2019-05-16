Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla genel anlamda yoğun bir sezon beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Önceden böyle 9 gün gibi uzun tatiller daha geç açıklanırdı. Şimdi daha erken bir tarihte bunun açıklanmış olması bizim açımızdan da sevindirici. Ramazan Bayramı tatilinde adadaki turizm işletmelerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağımızı görüştüğümüz işletmeci arkadaşlar şimdiden bize iletti. Bu da Bozcaada turizmi için çok olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

"HERKESİ GÖKÇEADA'NIN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEYE BEKLİYORUZ"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise adanın son yıllarda ülke turizminde parlayan bir yıldız olduğunu anlattı.

Organik tarımıyla, su sporlarıyla, su altı dalışlarıyla Gökçeada'nın Türkiye'de önemli bir merkez haline geldiğine işaret eden Çetin, şöyle konuştu:

"Gerçekten dingin bir tatil yapmak isteyen, dinlenmek isteyen, buradaki sportif faaliyetlerden faydalanmak isteyen tatilcilerimiz Gökçeada'yı tercih ediyorlar. Yine bu bayram, Ramazan Bayramı tatilinde de adamıza çok yoğun bir ilgi var. Rezervasyonlarımız şimdiden maksimum derecede. Gökçeada bu 9 günlük bayram tatili süresinde çok keyifli bir tatilin adresi olacaktır. Buraya gelen konuklarımızın çok kaliteli bir tatil geçireceklerini umut ediyorum. Herkesi Gökçeada'nın güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz. Turizmcilerle yaptığımız görüşmelerde bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağımız bilgisini aldık. Bu çok sevindirici bir oran. Biz de yerel yönetim olarak bu konudaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve yapmaya devam ediyoruz."