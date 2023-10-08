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Haberler Galeri EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı enflasyon verileri birikiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:00

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı enflasyon verileri birikiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri

Emekli zammı 2023 haberleri gündemdeki yerini aldı. En düşük maaş üzerinde uygulanması beklenen emekliye ek zam son durum Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimat verdiği ara zam çalışması yanı sıra 2024 Ocak zammı için yeni enflasyon açıklandı. ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı'' soruları yanıt arıyor. Emekli zam haberleri trend aramalar arasında yer alırken 29 Ekim yaklaşırken Emeklilere Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi de araştırılanlar arasında. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ara zam var mı? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 7 EKİM 2023: Yeni enflasyon sonrası emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri: Başkan Erdoğan ara zammın tarihi hakkında kritik bir açıklamada bulundu. Meclis açılışı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan zamma yeşil ışık yaktı. Emekliye ek zam düzenlemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamında çalışılıyor. ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekli zam alacak mı'' soruları yanıt arıyor. Emekli maaş zammı Ocak 2024 tahminleri masada yerini aldı. Peki, son enflasyona göre emekli zammı ne kadar olacak? İşte, son durum…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 7 EKİM 2023: Yeni enflasyon sonrası emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YEŞİL IŞIK!

Meclis açılışı ardından basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirme için şu ifadeleri kullandı:

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 7 EKİM 2023: Yeni enflasyon sonrası emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır"

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 7 EKİM 2023: Yeni enflasyon sonrası emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ: DÜŞÜK ALANLARI DESTEKLEYİCİ MAHİYETTE!

Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak"

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 7 EKİM 2023: Yeni enflasyon sonrası emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi.

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