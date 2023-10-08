EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı enflasyon verileri birikiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri

Emekli zammı 2023 haberleri gündemdeki yerini aldı. En düşük maaş üzerinde uygulanması beklenen emekliye ek zam son durum Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimat verdiği ara zam çalışması yanı sıra 2024 Ocak zammı için yeni enflasyon açıklandı. ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı'' soruları yanıt arıyor. Emekli zam haberleri trend aramalar arasında yer alırken 29 Ekim yaklaşırken Emeklilere Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi de araştırılanlar arasında. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ara zam var mı? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…