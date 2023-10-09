EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı öncesi Kabinede müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri

Emekli zammı son dakika haberleri 2023: AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.'' açıklaması ardından emekliye ek zam son durum gündemdeki yerini aldı. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan tarafından yürütülen çalışmada emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi de olacak mı merak ediliyor. Kabine ile gündeme gelmesi beklenen ara zam düzenlemesi yanı sıra 2024 ocak zammı için de enflasyon verileri hesaplama tablolarını ortaya çıkarıyor. ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı'' soruları yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı 2023 gelişmeleri ile takip ediliyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekli zam haberleri…