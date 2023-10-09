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Haberler Galeri EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı öncesi Kabinede müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:50

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı öncesi Kabinede müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri

Emekli zammı son dakika haberleri 2023: AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.'' açıklaması ardından emekliye ek zam son durum gündemdeki yerini aldı. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan tarafından yürütülen çalışmada emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi de olacak mı merak ediliyor. Kabine ile gündeme gelmesi beklenen ara zam düzenlemesi yanı sıra 2024 ocak zammı için de enflasyon verileri hesaplama tablolarını ortaya çıkarıyor. ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı'' soruları yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı 2023 gelişmeleri ile takip ediliyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekli zam haberleri…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 9 EKİM 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi işaret etti! Emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı Kabine Toplantısı ile gündemdeki yerini aldı. Zamma yeşil ışık yakan Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile emekliye ek zam düzenlemesi araştırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sunum yapması bekleniyor. ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekli zam alacak mı'' soruları yanıt arıyor. Emekli maaş zammı Ocak 2024 tahminleri de yılsonu beklentileri ile şekillenmeye başladı. Peki, son enflasyona göre emekli zammı ne kadar olacak? İşte, son durum…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 9 EKİM 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi işaret etti! Emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KABİNEDE AÇIKLANACAK!

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı:

''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.''

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 9 EKİM 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi işaret etti! Emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 9 EKİM 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi işaret etti! Emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YEŞİL IŞIK!

Meclis açılışı ardından basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirme için şu ifadeleri kullandı:

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır"

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 9 EKİM 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi işaret etti! Emekliye ek zam var mı, gelecek mi, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ: DÜŞÜK ALANLARI DESTEKLEYİCİ MAHİYETTE!

Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak"

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