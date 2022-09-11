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Haberler Galeri Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?
Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 11:23

Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

Emekli ve memur Temmuz zammı sonrası bankalar, emekli promosyon kampanyaları ile büyük yarışa girdi. Banka promosyonu güncellemesi ile Eylül ayı için de ödenecek yeni rakamlar belli oldu. Maaşlara gelen yüzde 40'ın üzerinde zam sonrası emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2023'ü de hesap eden bankalar kesenin ağzını açtı. Öte yandan emekli maaşı taşıma işlemleri için dikkat edilmesi gerekenler var. İşte banka banka en güncel promosyon listesi ve merak tüm merak edilenler...

METE DİRİCE
Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için de tüm hızıyla sürüyor. Belirlediği müşteri hedefine ulaşan bazı bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı aşağı çekerken, bazıları ise artırdı. Senede 2 kez zam alan emekli zammı hesabı yapan bankalar Ocak 2023'ü de hesap ederek yeni promosyon kampanyaları yapabileceği ifade ediliyor.

Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 42,35 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamı doğrultusunda zam alıyor. Emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşirken bankalar artan maaşlar karşısında müşteri kazanma isteğiyle promosyon yarışına girdi.

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Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

OCAK 2023 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahminleri geldi.

Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,60 OLDU

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı ile sonuçlanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60 gerçekleşti.

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