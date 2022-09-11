Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 11:23

Emekli promosyonları için Ocak Hesabı! 10 bin TL fırsatı: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

Emekli ve memur Temmuz zammı sonrası bankalar, emekli promosyon kampanyaları ile büyük yarışa girdi. Banka promosyonu güncellemesi ile Eylül ayı için de ödenecek yeni rakamlar belli oldu. Maaşlara gelen yüzde 40'ın üzerinde zam sonrası emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2023'ü de hesap eden bankalar kesenin ağzını açtı. Öte yandan emekli maaşı taşıma işlemleri için dikkat edilmesi gerekenler var. İşte banka banka en güncel promosyon listesi ve merak tüm merak edilenler...