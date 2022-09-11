Banka promosyonu nasıl artırılır? Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? İşte cevaplar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:27
05:48
Uzman isim Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da kar satışları alım fırsatı verir 11.09.2022 | 13:28
11:06
Stratejist Halil Reçber: Banka hisseleri yüzde 50 daha ucuz kaldı 11.09.2022 | 13:25
06:56
04:06
18:07
Transformatör sektörü ikiye katladı 07.09.2022 | 10:15
09:36
53:07
08:33
00:39
00:41
01:47
11:06
EYT'de doğru bilinen yanlışlar! Kimler EYT'li olabilir? | Video 05.09.2022 | 10:53
01:40
01:36
17:33
Kiracıların karnesi çıkacak 01.09.2022 | 11:03
13:00
10:46
16:11
21:27
Girişimlerin % 90’ı 5 yılda yok oluyor 31.08.2022 | 09:03
Milyonlarca vatandaş yeni sözleşme ile yüksek promosyon imkanının yollarını merak edip araştırıyor. Peki yüksek promosyon almak için ne yapmak gerekir? Kamu çalışanları ne yapmalı? Emekliler ne yapmalı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında promosyonu artırma formüllerinin detaylarını anlattı.