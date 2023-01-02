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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:20

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları

Emekli maaşı zammı son dakika haberi... SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yarın TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası refah payı hariç belli olacak. 2023 yılının ilk yarısı içi emekli maaşı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah artışı ile yapılacak. 'Emekli maaşı zammı ne kadar olacak' sorusu gündemin en sıcak maddeleri arasında yerini alırken, ekonomistlerin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu. Peki emekliye zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği hesaplama tablosu...

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları

Son dakika haberleri...Emekli zammı 2023 için geri sayım başladı. Asgari ücretin rekor zam oranı ile belirlenmesi emekli maaşı hesaplama işlemleri için refah payının önemini artırdı. TÜİK'in Aralık ayında açıklacağı enflasyon rakamlarına odaklanırken bir yandan da emekli maaşları için ek zam açıklamaları bekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKORLA BELİRLENDİ

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile belirlendi. 2023 yılında ödenecek en düşük asgari ücret net 8.506 TL brüt 10.008 TL netleşti. Böylece yıl başından bu yana yüzde 100 artmış olan asgari ücret için Temmuz ayı itibariyle artış oranı yüzde 54,6 oranında oldu.

Asgari ücret bu rakamlarla TL bazlı rekor kırarken, 455 dolar düzeyine çıkarak bir rekor da döviz cinsinden kırdı.

En düşük emekli maaşı için 5400 TL! İşte emekli zammı 2023 hesaplama tablosu | Video

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları

Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi emekli ve memur zammı için de hesapları değiştirdi. Başkan Erdoğan, 'Alım gücünü artırın' talimatını vermesi sonrası hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların gelirini artıracak sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları

ASGARİ ÜCRETTEKİ YAKLAŞIM EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN DE SÜRECEK

Asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi sonrası gözler 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammı ile maaş artışlarını yine bu yaklaşımla yapacaklarının altını çizerek, 2024'te tek haneli enflasyona dönüleceğine işaret etti.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 3 OCAK 2022'DE BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

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