EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! İşte 2023 Ocak emeklilik maaş zammı hesaplama tabloları

Emekli maaşı zammı son dakika haberi... SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yarın TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası refah payı hariç belli olacak. 2023 yılının ilk yarısı içi emekli maaşı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah artışı ile yapılacak. 'Emekli maaşı zammı ne kadar olacak' sorusu gündemin en sıcak maddeleri arasında yerini alırken, ekonomistlerin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu. Peki emekliye zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği hesaplama tablosu...