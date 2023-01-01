En düşük emekli maaşı için 5400 TL! İşte emekli zammı 2023 hesaplama tablosu | Video
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Emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç belli olacak. 2023 yılının ilk yarısı içi emekli zammı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah payı artışı ile olacak. Asgari ücretin rekorla belirlenmesi sonrası 'Emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Öte yandan ekonomistlerin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yeni ipuçlarını verdi. Peki emekliye zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?