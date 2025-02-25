Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
12:23
EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı
Emekli olduktan sonra SGK haricinde ikinci bir emekli maaşı almak isteyenler için uygulanan tamamlayıcı emeklilik sisteminin gelecek günlerde zorunlu olabileceği konuşuluyor. Peki, yeni sistemde primler nasıl ödenecek? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, 10 yıl 56 yaş kuralını açıklayarak tüm detayları paylaştı.