EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı

Apara canlı yayınında konuya açıklık getiren Erdem, dünyanın birçok ülkesinde bu sistemin uygulandığını ifade ederek "Aslında bunun asıl amacı şu; hem tasarrufa yöneltmek çalışanları, hem de emekli olduğunda çalışırken kurduğu hayat standardının düşmesini önlemek. Yani işte bizde hem kamuda da oluyor, özel sektörde de oluyor; emekli olmadan önce aldığınız maaşı emekli olduğunuzda alamıyorsunuz. Çünkü bütün çalışma hayatındaki ödediğiniz primlere bakıldığı için emekli maaşı daha düşük olabiliyor. Dolayısıyla hayat standardı düşüyor. Ama bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle hem tasarruf yapmış olacaksınız hem de Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacaksınız." açıklamasını yaptı.