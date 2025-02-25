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Haberler Galeri EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 12:23

EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı

Emekli olduktan sonra SGK haricinde ikinci bir emekli maaşı almak isteyenler için uygulanan tamamlayıcı emeklilik sisteminin gelecek günlerde zorunlu olabileceği konuşuluyor. Peki, yeni sistemde primler nasıl ödenecek? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, 10 yıl 56 yaş kuralını açıklayarak tüm detayları paylaştı.

EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı

Milyonlarca çalışan emeklilik sistemine ilişkin yapılacak değişlikleri yakından takip ediyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi detayları merak ediliyor. Emeklilik döneminde ikinci emekli maaşı imkanı olarak tarif edilen sistemde kaç yıl kalmak gerekiyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, tüm detayları anlattı.

EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı

Apara canlı yayınında konuya açıklık getiren Erdem, dünyanın birçok ülkesinde bu sistemin uygulandığını ifade ederek "Aslında bunun asıl amacı şu; hem tasarrufa yöneltmek çalışanları, hem de emekli olduğunda çalışırken kurduğu hayat standardının düşmesini önlemek. Yani işte bizde hem kamuda da oluyor, özel sektörde de oluyor; emekli olmadan önce aldığınız maaşı emekli olduğunuzda alamıyorsunuz. Çünkü bütün çalışma hayatındaki ödediğiniz primlere bakıldığı için emekli maaşı daha düşük olabiliyor. Dolayısıyla hayat standardı düşüyor. Ama bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle hem tasarruf yapmış olacaksınız hem de Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacaksınız." açıklamasını yaptı.

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EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı

İKİNCİ EMEKLİLİK FIRSATI

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ikinci bir emeklilik imkanına sahip olunabileceğini anlatan Erdem şöyle konuştu:

Aslında şu anda otomatik katılım sistemiyle 45 yaş altındaki çalışanlara uygulanıyor. Hani zorunlu bireysel emeklilikten bahsediyorum, isterlerse çıkıyorlar. Şimdi bu sistem geldiğinde dolayısıyla çıkmamış olacaklar ve hatta 45 yaşın üstündekiler de bundan faydalanacak. Dolayısıyla çalışan, emekli olduktan sonra çalışan, herkesi ilgilendiren bir sistem kimler yararlanacak sorusu.

EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı

Nasıl uygulanacak? Bugün işte dediğim gibi bir örneği var aslında bireysel emeklilik sisteminde yani otomatik katılımlı emeklilik sisteminde... Siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve primleriniz yatırılıyor, işte ister sosyal güvenlik destek primi çalışan emekli açısından söylüyorum, isterseniz emekli olmadan önce SGK priminiz yatırılıyor.

EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ FIRSATI! İki farklı emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı

Yani bir yandan emekliliğiniz devam ediyor kamunun emekliliğinden bahsediyorum. Bir yandan da işte bu otomatik katılım sistemine benzer bir bireysel emeklilik sistemi kurulacak ve iki prim birden yatırılarak bir yandan da o taraftan bir emeklilik işlemi devam etmiş olacak.

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