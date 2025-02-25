Çift emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı | Video

Emekli olduktan sonra SGK haricinde ikinci bir emekli maaşı almak isteyenler için uygulanan tamamlayıcı emeklilik sisteminin gelecek günlerde zorunlu olabileceği konuşuluyor. Peki, yeni sistemde primler nasıl ödenecek? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 10 yıl 56 yaş kuralını açıklayarak tüm detayları paylaştı.