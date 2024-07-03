Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:05
EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika emekli haberleri: Emekli zammı ve memur enflasyon farkı kesinleşti. Emekli zammı 16 milyon, memur zammı ise 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masaya yatırılacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte 4A-4B-4C dahil yeni emekli ve memur maaşları hesaplama tablosu...