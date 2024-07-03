EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Temmuz 2024 emekli ve memur zammı için TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyordu. 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. SSK, BAĞ-KUR emekliye zam oranının belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşı için atılacak adımda olacak. Bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor. Masadaki en güçlü rakam belli oldu.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı

En düşük emekli maaşı

Memur enflasyon farkı

Memur zammı Temmuz 2024

Meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

İşte 5 maddede milyonların en çok merak ettiği zam oranı ve yeni maaş tabloları...