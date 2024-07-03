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Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:05

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika emekli haberleri: Emekli zammı ve memur enflasyon farkı kesinleşti. Emekli zammı 16 milyon, memur zammı ise 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masaya yatırılacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte 4A-4B-4C dahil yeni emekli ve memur maaşları hesaplama tablosu...

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EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Temmuz 2024 emekli ve memur zammı için TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyordu. 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. SSK, BAĞ-KUR emekliye zam oranının belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşı için atılacak adımda olacak. Bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor. Masadaki en güçlü rakam belli oldu.

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İşte 5 maddede milyonların en çok merak ettiği zam oranı ve yeni maaş tabloları...

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu.

Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU

6 aylık enflasyon: Yüzde 24,73
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24,73
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,30

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK: 6 aylık fark kesinleşti! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BEKLENTİYE GÖRE TEMMUZ 2024 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU NASIL OLMUŞTU?

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81
  • Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81
  • Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • Memur zammı: Yüzde 20,34
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