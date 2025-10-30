Gram altında ikinci dalga kapıda! Yatırımcı şimdi ne yapmalı? İslam Memiş geleceğin yatırımını açıkladı

"Bugün yaşanan gelişmeler borsaları etkiledi. Özellikle NTE'de toparlanma oldu. Altın gibi riskli değerli metallerde geri çekilme muhtemeldi. Çünkü piyasalar kendini çok kasmıştı. Bundan sonraki dönemde daha iyimser piyasa kapanışları göreceğiz. Her ne kadar Trump'ın Çin ziyaretine 6 ay olsa da zaman zaman ABD-Çin ticaret savaşlarında tansiyon yüksek olabilir. Çünkü Trump'ın ne zaman ne söyleyeceği belli olmuyor. İlk görüşmenin piyasalara olumlu yansıdığını söyleyebiliriz.

ABD-Çin zirvesi piyasaları nasıl etkiledi? Altında yön ne olacak, yükselir mi, düşer mi? | Video

Belirsizlikler, jeopolitik riskler devam ediyor. Her ne kadar ticaret savaşı gündemde olsa da ABD'nin karşısında Rusya ve İran gibi ülkeler de var. Çin büyümeye devam ediyor. Bu Trump'ı rahatsız ediyor. Trump kripto para merkezi kurmak istiyor ama Çin karşı hamleler yapıyor. İnsanlar varlıklarını Çin Yuanı üzerinden yapıyor, Çin altın biriktirmeye devam ediyor. ABD'de 8.330 tonluk bir altın rezervi var. Doları kullanmayan ve kullanmak istemeyen bir Çin'de var karşıda. Dolayısıyla ABD-Çin hikayesi uzayacak gibi duruyor.