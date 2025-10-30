Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:20
Gram altında ikinci dalga kapıda! Yatırımcı şimdi ne yapmalı? İslam Memiş geleceğin yatırımını açıkladı
Altın fiyatları, Trump-Xi görüşmesi ve Fed'in faiz kararı sonrasında dalgalı seyrini sürdürüyor. Ons altın 4.000 doların altına sarkarken, gram altın 5.360 TL bandında seyrediyor. Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Yükseliş trendi ne zaman başlayacak? Yatırımcı şimdi ne yapmalı? Altın birikimiyle ev mi yoksa araba mı almak mantıklı? A Haber Canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci dalga manipülasyona dikkat çeken İslam Memiş, geleceğin yatırımını açıkladı.