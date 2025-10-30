ABD-Çin zirvesi piyasaları nasıl etkiledi? Altında yön ne olacak, yükselir mi, düşer mi? | Video

30.10.2025 | 10:44

ABD-Çin zirvesi piyasaları nasıl etkiledi? Altında yön ne olacak, yükselir mi, düşer mi? Küçük yatırımcı şimdi ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuya ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.