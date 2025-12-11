SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül: "Halka arz süreçleri daha öngörülebilir olacak" | Video

11.12.2025 | 12:22

Finansın kalbi bu yıl 5’inci kez Turkuvaz Medya’da atacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Zirvede açıklamalarda bulunan İbrahim Ömer Gönüİ, Finansal piyasaların, teknolojik yeniliklerin oluşturduğu ivme ve artan uyum kapasitesi sayesinde tarihsel olarak benzeri az görülür bir esneklik, derinlik, tabana yayılma ve küresel etkileşim düzeyine ulaştığını söyleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, şunları kaydetti: "Hem dünyada yaşanan gelişmeleri hem de Türkiye'nin bu değişim sürecindeki yerini doğru okumak, şüphesiz ki finansın geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi sağlıklı biçimde yapabilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu karmaşık küresel ortam; düzenleyici otoriteler olarak bizlerin piyasaları daha dikkatle izlemesini ve daha proaktif hareket etmesini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Hedefimiz dün olduğu gibi bugün de sermaye piyasalarımızın daha derin, şeffaf, güvenli ve tabana yayılmasıdır."