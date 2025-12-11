Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun: "Bilgi teknolojileri alt yapısına yatırımlarımız sürüyor" | Video
11.12.2025 | 12:21
Finansın kalbi bu yıl 5’inci kez Turkuvaz Medya’da atacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Zirvede açıklamalarda bulunan Korkmaz Ergun, "Bir yandan piyasalarımız artan bir ivmeyle büyürken diğer taraftan dünyada finans teknolojisi hızla şekillenirken küresel rekabeti gerimize alabilmek için bilgi teknolojileri altyapımıza yatırım yapmaya devam ettik. Sistemimizde sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz geliştirmelerle emir sayısı kapasitemizi 8 kat işlem sayısı kapasitemizi 7 kat emir iletim hızımızı 4 kat arttırdık. dedi.
