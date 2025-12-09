WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan: Lisans Sürecinin Ardından Sektörde 10’lu Sayıda Firma Kalması Bekleniyor 09.12.2025 | 18:19 WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, Türkiye’de devam eden kripto varlık hizmet sağlayıcıları lisans sürecinin sektör için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İlk aşamada 80’e yakın şirketin başvurduğunu hatırlatan Turan, bugün sürecin 58 firmayla devam ettiğini söyleyerek, “Bu tablo sektörün büyüklüğünü ve rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösterirken, regülasyonların gerektirdiği şeffaflık ve teknik yeterliliklerin de ne kadar yüksek olduğunun kanıtı” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

'Kriterleri Yerine Getiren Kalacak'

Firma sayısının 10'lu sayılara kadar düşebileceğini ifade eden Turan, Türkiye'de henüz kesin bir takvim açıklanmamış olsa da regülasyonların getirdiği yükümlülüklerin ancak güçlü altyapıya sahip sınırlı sayıdaki oyuncu tarafından karşılanabileceğini vurguladı. Turan, "Bu sürecin sonunda kripto hizmet sağlayıcılarının sayısının onlu rakamlara kadar düşeceğini düşünüyorum. Sermaye yeterliliği, siber güvenlik, teknik uyumluluk ve izlenebilirlik gibi kriterleri tam olarak yerine getirenler ayakta kalacak" dedi.

'Küresel Olmamız Avantaj'

WhiteBIT'in Avrupa merkezli bir borsa olarak MiCA düzenlemeleriyle uyumlu hareket ettiğini hatırlatan Turan, küresel regülasyon tecrübesinin Türkiye sürecinde önemli bir avantaj sağladığını söyledi. Farklı ülkelerde çeşitli regülasyonlara uygun operasyon yürüttüklerini dile getiren Turan, bu yapının Türkiye'deki lisanslama sürecine uyumu hızlandırdığını aktardı.

WhiteBIT'in dünyanın en güvenli kripto borsalarından biri seçildiğini hatırlatan Turan, bunun şirketin altyapısı ve güvenlik politikaları açısından önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.

Saklama hizmetlerine yönelik lisanslama sürecine de değinen Turan, bu alanda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bankalar ve bağımsız kuruluşlarla görüşmelerin sürdüğünü aktaran Turan, global ölçekte 40'tan fazla ülkede saklama hizmeti verdiklerini vurguladı.

Türkiye'de de bankalar ve ilgili kurumlarla teknik entegrasyon sürecine hazırlık yapıldığını kaydeden Turan, gerekli altyapının bu süreç için hazır olduğunu söyledi.

'Türkiye İlk Beş Pazardan Biri'

Türkiye'nin kripto varlık ekosistemine de değinen Turan, genç ve teknolojiye hızlı adapte olan nüfus sayesinde Türkiye'nin MENA bölgesinin en büyük pazarlarından biri haline geldiğini, küresel ölçekte ise ilk beş ülke arasında yer aldığını belirtti. Uluslararası oyuncuların Türkiye'ye ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Yatırımcılara da uyarılarda bulunan Turan, kripto varlıkların yüksek volatilite barındırdığını ancak doğru analizle önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketleri yerine projelerin teknik altyapısını, ekip yapısını ve uzun vadeli hedeflerini incelemesi gerektiğinin altını çizdi.