Süttanbul Kurucusu Abdulkadir Çolak: "Kısa sürede sadık bir müşteri kitlesi oluşturduk" | Video"
10.12.2025 | 10:18
Süttanbul Kurucusu Abdulkadir Çolak, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:56
21:25
03:27
Sosyal yardım miktarları ne kadar olacak? | Video 04.12.2025 | 15:07
02:31
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı 2026 için yeni zam belli oldu! | Video 03.12.2025 | 10:32
16:03
03:50
Bitcoin neden düştü? Bitcoin’deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video 02.12.2025 | 14:58
03:05
Kuveyt Türk Sağlam Kart 28.11.2025 | 14:38
05:50
11:30
06:43
03:36
Pazarlamanın geleceğini yapay zeka şekillendiriyor | Video 26.11.2025 | 10:54
05:55
10:33
07:23
04:29
04:13
Merkez Bankası açıkladı! Emekliye yeni maaş hesabı nasıl olacak? | Video 19.11.2025 | 10:27
04:38
02:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
03:13
04:37
THY’nin yeni iştiraki "TKPAY dijital cüzdan" | Video 05.11.2025 | 11:33