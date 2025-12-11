Cevdet Yılmaz'dan büyüme mesajı: "Türkiye Avrupa'nın en büyük 4. ülkesi olacak" | Video

11.12.2025 | 12:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya'da düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomisinde yaşanan kötü gidişata rağmen Türkiye'nin ortalamanın üzerinde büyüdüğüne vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Kişi başına milli gelirimiz AB ortalamasına çok yaklaştı. Ekonomide dünyanın en büyük 16. ülkesi olacağız. İlk defa İtalya'yı geçerek Avrupa'nın da en büyük 4. ülkesi haline geleceğiz" dedi. Enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlar veren Yılmaz, "Önceliğimiz enflasyonu daha aşağı çekmek. Geçiş dönemini mayıs ayında tamamladık. Dezenflasyon süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.