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Haberler Galeri İstanbul'dan Şam'a sivil uçuşlar başlıyor
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 11:54

İstanbul'dan Şam'a sivil uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ocak'ta başlayacak Şam seferlerinin önemine vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu, "Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır." dedi.

İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Ulaşılabilirlik ve hız kavramları yaşamlarımızı şekillendiren en temel faktörler haline geldi. Modern yaşamın hızlı temposu, ulaşımı bir zorunluluktan öte, hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

"HAVAYOLU HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Bakan Uraloğlu, zaman kıtlığının bireyleri daha kısa sürede daha uzak mesafelere gitmeye yönelttiğini belirterek "Bu noktada özellikle havacılık, küresel ekonomi ve sosyal ilişkilerin can damarı olarak, bu ihtiyacı karşılayan en etkin araç konumunda. Havayoluyla artık insanlar sadece bir yerden bir yere gitmiyor, zamanı da satın alıyorlar. Havayoluyla ulaşımı her geçen gün daha çok tercih ediyorlar." dedi.

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için havacılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle başlattığımız gökyüzü yolculuğu, ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdi. İç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirerek, bu alandaki rekabetin fitilini ateşlememiz sektörümüz için yeni bir çığır açtı ve milat oldu. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanımızı açarak 58'e çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük."

Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağına 289 yeni nokta ekleyerek 132 ülkede 352 noktaya yükselttiklerini de belirten Uraloğlu, "THY'nin 2024 yılı içerisinde yaklaşık 17 saatlik direkt uçuşla Amerika kıtasında Şili'nin başkenti Santiago'ya ya da 18 saatlik uçuşla Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney, ilk kez sefer düzenlemesi hepimizi gururlandırdı." diye konuştu.

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İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

ŞAM SEFERLERİ 23 OCAK'TA BAŞLIYOR

Uraloğlu, 10 yıllık aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferlere başlamasını da önemli bir gelişme olarak gördüklerini söyleyerek "Haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin önümüzdeki dönemlerde Libya'daki Trablus ve Bingazi'den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını düşünüyorum." dedi.

23 Ocak'ta başlayacak Şam seferlerinin de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bildiğiniz üzere Suriye'deki BAAS rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Ayrıca THY'nin Afrika ve Asya'da yeni uçuş noktaları üzerinde çalıştığının bilgisini aldık. Sizlerle paylaşmak isterim."

İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE SAYISI 175'E ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, havayollarında dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'de, 23 yılın sonunda Hava Ulaştırma Anlaşması yapılan ülke sayısının da 81'den 175'e çıktığını belirterek "Bildiğiniz üzere, 2024 yılında havacılık sektöründe Bakanlık olarak diğer ülke sivil havacılık otoriteleri ve uluslararası havacılık örgütleri ile yakın iş birliğimizi sürdürdük. Yıl içerisinde fiziksel olarak 30 tane ikili havacılık müzakeresi gerçekleştirdik ve taşıyıcılarımız için 253 frekans sefer hakkı elde ettik. Kamboçya, Panama gibi ülkelerle de nokta ve frekans kısıtını kaldırarak tamamen liberal bir hava ulaşım ilişkisi benimsedik." dedi.

İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

"FREKANS HAKLARIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında da benzer şekilde diğer ülkelerle aktif bir iş birliği ile taşıyıcıların haklarını genişletmeye ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini vurguladı. Uraloğlu, "Bu kapsamda, taşıyıcılarımızın özellikle Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği gibi önemli pazarlarda etkinliğini artırmak amacıyla ilgili otoriteler ile temaslarımız sürmektedir. Amerika kıtasında ABD, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Panama gibi ülkelerle frekans kısıtının olmadığı anlaşmalara sahibiz. Kısa vadede 20 Ocak 2025 tarihinde Sırbistan, 23 Ocak 2025 tarihinde de Arjantin ile mutabakat zaptı imzalayarak frekans haklarımızı artırmaya ve taşıyıcılarımıza operasyonel anlamda kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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