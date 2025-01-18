İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

"HAVAYOLU HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Bakan Uraloğlu, zaman kıtlığının bireyleri daha kısa sürede daha uzak mesafelere gitmeye yönelttiğini belirterek "Bu noktada özellikle havacılık, küresel ekonomi ve sosyal ilişkilerin can damarı olarak, bu ihtiyacı karşılayan en etkin araç konumunda. Havayoluyla artık insanlar sadece bir yerden bir yere gitmiyor, zamanı da satın alıyorlar. Havayoluyla ulaşımı her geçen gün daha çok tercih ediyorlar." dedi.

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için havacılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle başlattığımız gökyüzü yolculuğu, ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdi. İç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirerek, bu alandaki rekabetin fitilini ateşlememiz sektörümüz için yeni bir çığır açtı ve milat oldu. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanımızı açarak 58'e çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük."

Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağına 289 yeni nokta ekleyerek 132 ülkede 352 noktaya yükselttiklerini de belirten Uraloğlu, "THY'nin 2024 yılı içerisinde yaklaşık 17 saatlik direkt uçuşla Amerika kıtasında Şili'nin başkenti Santiago'ya ya da 18 saatlik uçuşla Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney, ilk kez sefer düzenlemesi hepimizi gururlandırdı." diye konuştu.