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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:53

SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

Son dakika haberi...Asgari ücret 1. toplantısı gerçekleşti. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da yapılacak. 1. toplantıda taraflar taleplerini dile getirdi. Hem işçilerin hem de işverenin talepleri bugün kabine toplantısında ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ile ilgili sunum yapacak. Sabah.com.tr Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki taleplere ulaştı. İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki asgari ücret zammı talepleri...

SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Kurban bayramı öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını dün yaparak çalışmalarına başladı. Sabah Memurlar ilk toplantıda tarafların taleplerine ulaştı.

SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

Bu talepler bu gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabineye gelecek. Asgari Ücret tespit komisyonu daha sonra iki toplantı daha yapacak ve 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni ücreti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

TOPLANTIDA NE KONUŞULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün yaparken masada talepler de dile getirildi. Bu gün kabine de konuşulacak bu taleplere göre işçi tarafı asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılmasını istiyor. Talep yerine gelirse bugün için net ücretin 11 bin 830 TL civarında olması gerekecek. Bu da asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor.

SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

Türk-İş'in bu talebine karşı işveren tarafı TİSK ise 10 bin lira net rakam olmasını istediklerini masaya getirdi. Ancak TİSK tarafı özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bu rakamın üzerine de çıkabileceklerini masada taraflara bildirdi.

SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

Burada 11.830 TL net ücretin 830 TL'sinin asgari ücret desteği olarak İŞKUR tarafından karşılanması ve işverenin 11.000 TL ödemesi de talepler arasında yer aldı.

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