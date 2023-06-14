SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

Son dakika haberi...Asgari ücret 1. toplantısı gerçekleşti. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da yapılacak. 1. toplantıda taraflar taleplerini dile getirdi. Hem işçilerin hem de işverenin talepleri bugün kabine toplantısında ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ile ilgili sunum yapacak. Sabah.com.tr Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki taleplere ulaştı. İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki asgari ücret zammı talepleri...