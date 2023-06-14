SON DAKİKA: Kabinede asgari ücret mesaisi! İşçi ve işveren ne istedi? İşte masadaki talepler

TOPLANTIDA NE KONUŞULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün yaparken masada talepler de dile getirildi. Bu gün kabine de konuşulacak bu taleplere göre işçi tarafı asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılmasını istiyor. Talep yerine gelirse bugün için net ücretin 11 bin 830 TL civarında olması gerekecek. Bu da asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor.