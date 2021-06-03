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Haberler Galeri Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alım listesini yayınladı: İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 07:16

() personel alım listesini yayınladı: İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları...

birçok ilde işçi alacağını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü () işçi alım ilanı başvuru detaylarının üzerinden yapılacağı bildirildi. Peki hangi ilde ne kadar işçi alınacak? başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alım listesini yayınladı: İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı (), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler 'un açık iş ilanlarında duyurulacak.

Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alım listesini yayınladı: İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları...

BAŞVURU DETAYLARI

Bu ilanlar 14-18 Haziran'da üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

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Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alım listesini yayınladı: İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları...

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

İŞTE İL İL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI İLANI

Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alım listesini yayınladı: İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları...
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Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alım listesini yayınladı: İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları...
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