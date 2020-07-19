Pars'ın ilk montajı yapıldı! Dünyada ilk olacak bazı özelliklere sahip

Başka ülkelerin parmak sallamalarına aldırmadıklarını söyleyen Demir, şunları aktardı:

"İçinden geçtiğimiz süreçte çeşitli kısıtlama ve ambargo faaliyetlerinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu aracı geliştiren şirketimiz de yine bu tür yasaklamalarla ve ambargolarla karşılaştığı halde bunlara aldırmadan her türlü kısıtlama ve engeli yerli üretimle aşarak yoluna devam etti. Onlara ve bu tür engellere aldırmadan yerlileştirme sürecine devam eden, Milli Teknoloji Hamlesi'ni bir üst düzeye taşıyan bütün savunma sanayii şirketlerimize ve ekosistemimize teşekkür ediyoruz. Çünkü, biz artık başka ülkelerin parmak sallamalarına aldırmıyoruz. Bu anlamda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bize her tehdit, her kısıtlama başka bir uyarı fişeği değerini taşıyor. Bu araçta da bu uyarı fişeğinin çeşitli unsurlarını gördük ve buna göre yerlileştirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz."