Mayına karşı korumalı ilk Pars 6x6 zırhlı aracın montajı tamamlandı | Video
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında geliştirilen ve dünyada ilk olacak özelliklere sahip Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı gerçekleştirildi.