Piyasalar FED’i bekliyor: Altın yükselmeye devam ediyor

Altındaki bu çıkışı; merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve borsa yatırım fonlarına olan güçlü girişler destekliyor. Ayrıca, bu hafta yalnızca nominal rekorlar değil; 45 yıl aradan sonra enflasyondan arındırılmış tarihi zirve de aşılmış oldu.