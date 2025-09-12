Piyasalar FED’i bekliyor: Altın yükselmeye devam ediyor

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentileriyle art arda dördüncü haftasını yükselişle geçirmeye hazırlanıyor. Haftanın ilerleyen günlerinde değer kazanan altın, Salı günü gördüğü tarihi zirvenin ardından ons başına 3 bin 650 dolara ulaşarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 2'lik bir artış kaydetti. ABD'de açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri, beklentilerle uyumlu gelirken; iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri, FED'in faiz indirimi için alanı olduğu yönündeki tahminleri güçlendirdi. Bu da altına olan ilgiyi artırdı. Piyasalar, Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar ise iki ek faiz indirimi daha yapılabileceği öngörülüyor. Yılbaşından bu yana yüzde 39 oranında değer kazanan altın, S&P 500 başta olmak üzere birçok finansal göstergeyi geride bırakarak en güçlü performans sergileyen varlıklar arasında yer aldı. Altındaki bu çıkışı; merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve borsa yatırım fonlarına olan güçlü girişler destekliyor. Ayrıca, bu hafta yalnızca nominal rekorlar değil; 45 yıl aradan sonra enflasyondan arındırılmış tarihi zirve de aşılmış oldu. 12 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın: 4.946,54 TL Çeyrek altın: 8.105,16 TL Yarım altın: 16.206,04 TL Cumhuriyet altını: 33.136,58 TL ONS altın: 3.653,26 Dolar